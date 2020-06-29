Пациентов стационара отправляют по домам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Корпус ЦГБ №3 в Екатеринбурге, расположенный на улице Братьев Быковых, 16, будет отдан для пациентов с коронавирусом с 30 июня. Как сообщила читательница URA.RU, сотрудников стационара об этом предупредили только в конце прошлой недели. Информацию о перепрофилировании корпуса подтвердили в городском управлении здравоохранения.

«В пятницу сотрудникам сказали, что со вторника (30 июня) отделение будет принимать только коронавирусных пациентов. Сейчас всех остальных пациентов выпихивают по домам», — пояснила собеседница URA.RU, у которой в стационаре работает дочь. В пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга подтвердили планы на реабилитационный центр. «Да, мы планируем [перепрофилирование] с завтрашнего дня», — сообщили в управлении. В стационаре проходят реабилитацию пациенты, перенесшие инсульт или операцию, или получившие травму.

По словам читательницы, сотрудникам, которые занимаются реабилитацией пациентов, но не являются медперсоналом, предложено либо уйти в отпуск за свой счет, либо пойти санитарами в красную зону. Также она сообщила, что пациенты с коронавирусом в центре появились несколько дней назад, но некоторые из работников об этом не знали. URA.RU также попросило управление здравоохранения прокомментировать эту информацию, на момент публикации новости ответ не поступил. В региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией тоже не ответили на вопрос корреспондента издания.

Ранее источники URA.RU рассказали, что в городе закончились места для новых пациентов с коронавирусом. В оперштабе пояснили, что больницы в городе действительно заполнены, однако места еще есть. Одно из подразделений ЦГБ №3 находилось в резерве коечного фонда, которым могут воспользоваться в случае необходимости, добавили там.

В Свердловской области растет число заболевших с коронавирусом, 29 июня в регионе зафиксировано 214 новых случаев заражения. Рост начался после ослабления карантинных мер в регионе.