Представитель Кадырова в ЯНАО впал в кому из-за коронавируса

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За жизнь Хусейна Элембаева борются врачи Нового Уренгоя Фото: Иса Хаджимурадов, Instagram
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Официальный представитель главы Чечни в ЯНАО Хусейн Элембаев находится в коме в больнице Нового Уренгоя. Об этом заявил мэр Грозного Иса Хаджимурадов. Он призвал горожан молиться за жизнь земляка.

«В Новом Уренгое в коме лежит наш очень хороший друг и брат Хусейн Элембаев, представитель главы Чеченской Республики в Ямало-Ненецком автономном округе. Дай Аллах Хусейну излечения от этой страшной болезни», — написал мэр Грозного на своей странице в Instagram. Хаджимурадов назвал Элембаева «достойным и порядочным человеком» и попросил подписчиков поддержать молитвой его и других выходцев из Чечни, пострадавших во время пандемии коронавируса.

Дозвониться до Элембаева журналисту URA.RU не удалось. Все известные номера представителя Рамзана Кадырова оказались недоступны. Получить комментарий в Новоуренгойской центральной городской больнице оперативно не удалось. Агентство направило запрос пресс-секретарю Рамзана Кадырова, ответ пока не поступил.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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