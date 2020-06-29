Представитель Кадырова в ЯНАО впал в кому из-за коронавируса

Официальный представитель главы Чечни в ЯНАО Хусейн Элембаев находится в коме в больнице Нового Уренгоя. Об этом заявил мэр Грозного Иса Хаджимурадов. Он призвал горожан молиться за жизнь земляка.
«В Новом Уренгое в коме лежит наш очень хороший друг и брат Хусейн Элембаев, представитель главы Чеченской Республики в Ямало-Ненецком автономном округе. Дай Аллах Хусейну излечения от этой страшной болезни», — написал мэр Грозного на своей странице в Instagram. Хаджимурадов назвал Элембаева «достойным и порядочным человеком» и попросил подписчиков поддержать молитвой его и других выходцев из Чечни, пострадавших во время пандемии коронавируса.
Дозвониться до Элембаева журналисту URA.RU не удалось. Все известные номера представителя Рамзана Кадырова оказались недоступны. Получить комментарий в Новоуренгойской центральной городской больнице оперативно не удалось. Агентство направило запрос пресс-секретарю Рамзана Кадырова, ответ пока не поступил.
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