В ХМАО на месторождении насмерть сбили вахтовика

Все обстоятельства произошедшего выясняет полиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Октябрьском районе (ХМАО) на Ем-Еговском месторождении произошло ДТП со смертельным исходом, в котором погиб вахтовик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«На 50 км автодороги „Нягань — Талинка“ в Октябрьском районе, на Ем-Ёговском месторождении произошло ДТП с гибелью. Предварительно установлено, что вахтовый рабочий 1978 года рождения попал под колеса грузовой техники», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД ХМАО.

В настоящее время на месте происшествия работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Источник URA.RU в правоохранительных органах не исключил, что трагедия могла произойти в результате суицида.