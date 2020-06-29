28 июня 2020
27 июня 2020

В ХМАО на месторождении насмерть сбили вахтовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Все обстоятельства произошедшего выясняет полиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Октябрьском районе (ХМАО) на Ем-Еговском месторождении произошло ДТП со смертельным исходом, в котором погиб вахтовик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«На 50 км автодороги „Нягань — Талинка“ в Октябрьском районе, на Ем-Ёговском месторождении произошло ДТП с гибелью. Предварительно установлено, что вахтовый рабочий 1978 года рождения попал под колеса грузовой техники», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД ХМАО.

В настоящее время на месте происшествия работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Источник URA.RU в правоохранительных органах не исключил, что трагедия могла произойти в результате суицида.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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