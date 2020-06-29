Прибывающие в ЯНАО вахтовики должны две недели находиться под наблюдением в самоизоляции Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ямальский филиал дочерней компании ПАО «Газпром» «Уренгой бурение» обвиняют в нарушении санитарных норм. Фотографии якобы переоборудованного под обсерватор спортзала появились в социальных сетях и телеграм-каналах.

«Если так и дальше будут закрывать глаза на происходящее, всплеска коронавирусной инфекции и повтора бунта, как на Чаяндинском месторождении, будет не избежать», — говорится в сообщении. По сообщениям, в спортзале с одним туалетом и двумя умывальниками временно проживают свыше ста вахтовиков компании «Уренгой бурение».

Точно установить, где были сделаны данные фотографии, не удалось. В компанию «Уренгой бурение» был сделан письменный запрос, на момент публикации ответа не поступило.

Между тем, в департаменте природно-ресурсного регулирования ЯНАО, контролирующего обсерваторы для вахтовиков добывающих компаний, сообщили, что нарушений в размещении вахтовиков компании не выявлено. «В настоящее время организацией филиал Уренгой бурение проводится обсервация собственных и подрядных работников в условиях нахождения на территории Финского жилого комплекса, в общежитиях с секционным разделением в комнатах с санузлом и душем, на четыре человека, — сообщили в ведомстве. — За период обсервации ни одному из работников не понадобилась медицинская помощь или госпитализация».

При этом сейчас в компании плановая перевахтовка, ее успешно прошли порядка 400 работников. Об этом доложил заместителю губернатора Андрею Воронову и мэру Нового Уренгоя Ивану Костогризу руководитель филиала Сергей Колесников.

По словам Колесникова, все работники прилетают в Новый Уренгой чартерами из пяти городов вахтования, в аэропорту вахтовиков прямо у трапов встречают автобусы предприятия и доставляют к местам обсервации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пуровском районе из-за халатности предпринимателей 21 вахтовик заболел коронавирусом. Позже рабочие пожаловались на то, что их заселили по шесть человек в комнаты площадью 10 кв.м.

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Так выглядит обсерватор, переоборудованный из спортзала Фото: telegram-канал «Тюменская у Моора»