Песков ответил на снос памятника русскому правителю Аляски в США

В Кремле назвали возможный снос монумента внутренним делом США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Желание граждан США снести памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX веков Александру Баранову в Кремле расценивают как «внутреннее дело США» и не будут в него вмешиваться. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналисту URA.RU в ходе конференц-холла.

«Воздержусь от комментариев. Неспокойствие, которое имеет место в США, — это внутреннее дело США и мы искренне желаем нашим американским коллегам и американцам восстановления у них спокойствия и гармонии», — прокомментировал представитель Кремля.

Снос памятников в США сейчас приобрел массовый характер, заметил Песков. Он вспомнил, что в России тоже был период, когда памятники сносили, и это был «не самый блистательный период нашей истории».

Как пишет RT, группа жителей американского города Ситки выступила с предложением демонтировать монумент первому русскому губернатору Аляски Александру Баранову. Памятник правителю русских поселений расположен в историческом центре города Ситка. Координационный совет организации российских соотечественников США организовали сбор подписей в защиту изваяния. Как сообщил политолог Армен Гаспарян телеканалу « Царьград », американцы решили снести памятник Баранову, потому что решили, что монумент оскорбляет чувства коренного населения.

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