В «Роскосмосе» объяснили, почему ракета «Ангара» такая дорогая

Запуск ракеты-носителя запланирован на 3 ноября Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Минобороны РФ и «Роскосмос» подписали контракт на серийное производство ракет «Ангара-А5», каждая из которых обойдется в 5 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе корпорации.

Ранее сообщалось о том, что производство каждой из четырех ракет-носителей будет стоить 7 млрд рублей, следует из отчета производителя «Ангары» Центра Хруничева. Это в три раза больше, чем производство ракеты «Протон-М», которую должна заменить «Ангара».

Представитель «Роскосмоса» объясняет, что пока ракету разрабатывают на двух площадках — в Омске и Москве, что создает дополнительные расходы на транспортировку. К 2024 году стоимость снизится до 4 млрд, когда производство переедет в Омск. Помимо этого, высокая стоимость «Ангары» объясняется тем, что она еще находится на испытаниях и производится штучно, а не серийно.

Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» запланирован на 3 ноября 2020 года, пишут «Невские новости». На круговую орбиту высотой более 35,78 тыс. км собираются вывести макет космического аппарата. Также в «Роскосмосе» приступили к внедрению нового поколения ракет-носителей всех классов, от легкого до сверхтяжелого. Это обеспечит их конкурентные тактико-технические и ценовые характеристики.

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