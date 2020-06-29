Иммунолог предупредил об опасности скорого открытия кинотеатров

Даже свободная рассадка и антисептики на входе не снизят риски заражения коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российским властям не стоит открывать кинотеатры с 15 июля, поскольку даже к этому времени риск заражения коронавирусом останется высоким. В закрытых помещениях кинотеатров, где люди будут неизбежно контактировать друг с другом, заразиться будет еще проще. Таким мнением с URA. RU поделился иммунолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские кинотеатры вновь начнут работать с 15 июля. Аналогичную дату называла министр культуры Ольга Любимова.

«Я бы не стал открывать кинотеатры, это не самое важное, что нужно открывать. Нет никакой острой необходимости, можно обойтись без массовых мероприятий, концертов и кинопоказов. Риск заражения вирусом в закрытых помещениях, где есть определенное количество людей, возрастает», — рассказал Зверев в беседе с корреспондентом агентства.

Он добавил, что в таком случае меры защиты от коронавируса — свободная рассадка и антисептики — не смогут помешать заражению, поскольку главным условием остается социальный контакт. При этом многим людям, по мнению Зверева, будет тяжело находиться весь сеанс в защитной маске. «Я не понимаю, как можно просидеть два часа в маске, смотря фильм. Это сомнительное удовольствие», — считает иммунолог.

Вместе с тем врач отметил, что кинопоказы были бы более безопасными, если бы их устраивали на открытом воздухе. «Это совсем другая ситуация, здесь все можно, и вероятность заражения резко снижается», — подытожил Зверев.

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