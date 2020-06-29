Волочкова нецензурно обругала полицейских в монастыре

Балерина возмутилась тем, что ее обвинили в нарушении карантина Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Балерина Анастасия Волочкова оскорбила полицейских в Нижегородской области, которые составили на нее протокол о нарушении режима самоизоляции. Волочкова приехала в Дивеевский монастырь, однако не стала уходить на обязательный двухнедельный карантин для людей, прибывающих в регион из Москвы.

«Вы занимаетесь какой-то ***** (ерундой — прим. ред.) просто … Потому что вы — не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю свою оставшуюся жизнь. Меня дети и люди в храмах, церквях любили, фотографировались со мною! Вы кто вообще? Да вы чмо последнее!» — заявила Волочкова полицейским, которые настаивали, чтобы она покинула монастырь. Видео, где балерина противится действиям полицейских, опубликовало издание «Подъем».

Волочкова отказалась сообщать свои данные и не стала давать показания против себя самой. По ее словам, она приехала в Дивеево, чтобы помолиться, и оставила свою машину на КПП в нескольких километрах, как того требуют правила. Претензии полицейских о том, что она нарушает обязательный карантин, Волочкова отвергла.

Позже в своем Instagram балерина раскритиковала нижегородского губернатора Глеба Никитина — она заявила, что тот выступает против добра и приезда паломников в регион. Сам глава региона ответил, что в монастырь Волочкова могла попасть окольными путями и воспользовалась помощью местных друзей.

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