Волочкова нецензурно обругала полицейских в монастыре

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Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Балерина возмутилась тем, что ее обвинили в нарушении карантина Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Балерина Анастасия Волочкова оскорбила полицейских в Нижегородской области, которые составили на нее протокол о нарушении режима самоизоляции. Волочкова приехала в Дивеевский монастырь, однако не стала уходить на обязательный двухнедельный карантин для людей, прибывающих в регион из Москвы.

«Вы занимаетесь какой-то ***** (ерундой — прим. ред.) просто … Потому что вы — не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю свою оставшуюся жизнь. Меня дети и люди в храмах, церквях любили, фотографировались со мною! Вы кто вообще? Да вы чмо последнее!» — заявила Волочкова полицейским, которые настаивали, чтобы она покинула монастырь. Видео, где балерина противится действиям полицейских, опубликовало издание «Подъем».

Волочкова отказалась сообщать свои данные и не стала давать показания против себя самой. По ее словам, она приехала в Дивеево, чтобы помолиться, и оставила свою машину на КПП в нескольких километрах, как того требуют правила. Претензии полицейских о том, что она нарушает обязательный карантин, Волочкова отвергла.

Позже в своем Instagram балерина раскритиковала нижегородского губернатора Глеба Никитина — она заявила, что тот выступает против добра и приезда паломников в регион. Сам глава региона ответил, что в монастырь Волочкова могла попасть окольными путями и воспользовалась помощью местных друзей.

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Когда я ехала в Дивеево, целью было помолиться в храмах наравне с прихожанами и паломниками из разных городов и окунуться в святых источниках.???? А оказалось, что я совершила тем самым преступление.???? Ну не бред ли? А у губернатора совесть есть? И все ли эти паломники находящиеся на службе тоже преступники? Или удобно просто опять воспользоваться известностью моего имени. Так пусть оно привлекает внимание к Православию, молитвам и Вере!???? Это, пожалуй, единственное, что осталось у людей. Люди в Дивеево идут же не на митинги, а в храмы помолиться. Службы-то идут. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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