В Японии предрекли гибель почти 20 тысяч человек из-за скорого землетрясения
Сценарий может наступить, если землетрясение будет магнитудой 7,3 баллов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Ожидаемое в Японии мощное землетрясение может привести к жертвам до 18 тысяч человек. Об этом сообщают зарубежные издания.
«Мощное землетрясение, которое с высокой вероятностью может произойти рядом с Токио и прилегающими к японской столице районами в ближайшие десятилетия, может привести к гибели до 18 тысяч человек и экономическому ущербу в 83 триллиона иен (535 миллиардов долларов)», — приводит расчеты изданий Kyodo и Nikkei Asi «РИА Новости». По приведенным оценкам, стихия может нанести повреждения 400 зданиям, а у около пяти тысяч людей не будет возможности вернуться в свои дома. Риск такого сценария возможен, если землетрясение окажется магнитудой 7,3.
Ранее в Японии была объявлена угроза цунами после землетрясения. До этого толчки были зафиксированы в районе Иватэ. Тогда метеорологическое управление страны прогнозировало высоту волн до одного метра.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.