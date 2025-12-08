В Японии предрекли гибель почти 20 тысяч человек из-за скорого землетрясения

Ожидаемое в Японии мощное землетрясение может привести к жертвам до 18 тысяч человек. Об этом сообщают зарубежные издания.

«Мощное землетрясение, которое с высокой вероятностью может произойти рядом с Токио и прилегающими к японской столице районами в ближайшие десятилетия, может привести к гибели до 18 тысяч человек и экономическому ущербу в 83 триллиона иен (535 миллиардов долларов)», — приводит расчеты изданий Kyodo и Nikkei Asi «РИА Новости». По приведенным оценкам, стихия может нанести повреждения 400 зданиям, а у около пяти тысяч людей не будет возможности вернуться в свои дома. Риск такого сценария возможен, если землетрясение окажется магнитудой 7,3.