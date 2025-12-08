Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Японии предрекли гибель почти 20 тысяч человек из-за скорого землетрясения

Японские издания привели расчеты потерь в случае мощного землетрясения в Токио
08 декабря 2025 в 10:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сценарий может наступить, если землетрясение будет магнитудой 7,3 баллов

Сценарий может наступить, если землетрясение будет магнитудой 7,3 баллов

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ожидаемое в Японии мощное землетрясение может привести к жертвам до 18 тысяч человек. Об этом сообщают зарубежные издания. 

«Мощное землетрясение, которое с высокой вероятностью может произойти рядом с Токио и прилегающими к японской столице районами в ближайшие десятилетия, может привести к гибели до 18 тысяч человек и экономическому ущербу в 83 триллиона иен (535 миллиардов долларов)», — приводит расчеты изданий Kyodo и Nikkei Asi «РИА Новости». По приведенным оценкам, стихия может нанести повреждения 400 зданиям, а у около пяти тысяч людей не будет возможности вернуться в свои дома. Риск такого сценария возможен, если землетрясение окажется магнитудой 7,3.

Ранее в Японии была объявлена угроза цунами после землетрясения. До этого толчки были зафиксированы в районе Иватэ. Тогда метеорологическое управление страны прогнозировало высоту волн до одного метра.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал