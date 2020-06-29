Источник сообщил о грядущей отставке замгубернатора ЯНАО

На праймериз «Единой России» Алексей Ситников вошел в региональную группу в Новом Уренгое Фото: сайт ямальского реготделения «ЕР»

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

После выборов нового состава Заксобрания ЯНАО пост первого заместителя губернатора освободит Алексей Ситников, сообщают источники URA.RU. По их словам, перестановки произойдут не позднее сентября.

«Такие разговоры ходят с тех пор, как замгубернатора заявился на праймериз „Единой России“, — рассказал собеседник агентства. — После того, как он окончательно прошел в кандидаты в Заксобрание по новоуренгойскому избирательному округу, эта уверенность укрепилась». В случае если информация подтвердится, это будет означать, что место первого замгубернатора останется вакантным, а значит подбор претендентов на данный пост неофициально уже ведется. По словам инсайдера, вероятная отставка Алексея Ситникова является одним из шагов по запуску губернатором очередной кадровой реформы.

В пресс-службе правительства на вопросы агентства сообщили, что информацией по данной теме не владеют. В реготделении «Единой России», секретарем которого является Алексей Ситников, комментарий получить также не удалось.

Связаться с самим первым замгубернатора агентству не удалось: в приемной на звонок никто не ответил. На рабочую почту замглавы ЯНАО был направлен письменный запрос.

Ранее стало известно, что Алексей Ситников показал по количеству голосов четвертый результат в новоуренгойском избирательном округе №5. По результатам праймериз его обошли Олег Арно (идет по одномандатному), глава поселка Пангоды Игорь Ярош и действующий депутат от Нового Уренгоя Полина Шумова.

Ранее сообщалось о том, что курирующий строительство замгубернатора Андрей Воронов может возглавить Новый Уренгой. Некогда занимавший пост вице-мэра, сейчас он руководит окружным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в газовой столице, и по оценкам экспертов может стать преемником нынешнего градоначальника Ивана Костогриза.