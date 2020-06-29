Тюменцы из-за пандемии просят не открывать летние лагеря

Жители Тобольска считают, что летние лагеря нельзя открывать из-за коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Тобольска просят не открывать летние школьные лагеря из-за пандемии коронавируса. Информация об этом появилась в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте». Автор публикации считает, что ДОУ нужно временно закрыть из-за высоких показателей по заболеваемости вирусом.

«Я не могу понять, почему с такой обстановкой по коронавирусу в области, когда заболевших больше 60-ти, открывают пришкольные лагеря с 6 июля и оздоровительные — со 2 июля? Это же бред. Хотят, чтобы дети переболели все?» — интересуется анонимный автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей с автором согласились. «Лично я няню наняла, маму подруги, на этот год. В сад не поведу. Надо быть совсем бесстрашным родителем, чтобы вести их туда», — заявила Виктория Истомина. «Соглашусь с автором. Когда в нашем городе практически не было заболевших, то образовательный процесс был приостановлен. А сейчас, когда в области и городе пик заболеваемости, начинают свою работу лагеря», — считает Анастасия Иванова. «Я тоже согласна с автором. Нам сказали, что будут группы по 15 человек. Разные группы друг с другом общаться не будут. У нас подвоз детей в школу. И что они, друг с другом в автобусе не будут контактировать? Едут, как селедки в бочке», — пояснила Гульнара Мусина.

В оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Тюменской области направлен письменный запрос.

В рамках режима повышенной готовности в Тюменской области детские сады принимают детей только в дежурные группы. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор ввел очередные послабления карантина, но дошкольных образовательных учреждений они не коснулись. В Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 5 июля.