После смягчения карантина в Тюмени выросло число больных COVID

С 22 июня в Тюменской области для посещения открыты парки и скверы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области коронавирус диагностирован у 47 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Накануне в регионе было зафиксировано 45 заболевших.

«Тюменская область — 47 случаев заболевания», — указано в сообщении федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Таким образом, в регионе уже 2621 человек заразился опасной болезнью, 16 из них скончались. Подробностей о новых заболевших и очагах заражения пока нет.

С 22 июня в Тюменской области открыты для посещения парки, скверы и набережная реки Туры. Кроме того, общепиту разрешили работать в формате летних кафе. При этом губернатор Александр Моор подчеркнул, что пока ситуация с COVID-19 не позволяет полноценно перейти к третьему этапу снятия ограничений.