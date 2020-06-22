21 июня 2020
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19 июня 2020

После смягчения карантина в Тюмени выросло число больных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральная площадь «‎Цветной бульвар»‎. Тюмень , лошадь, подростки, парк, парк развлечений, карета, пони, дети, катание на пони
С 22 июня в Тюменской области для посещения открыты парки и скверы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области коронавирус диагностирован у 47 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Накануне в регионе было зафиксировано 45 заболевших.

«Тюменская область — 47 случаев заболевания», — указано в сообщении федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Таким образом, в регионе уже 2621 человек заразился опасной болезнью, 16 из них скончались. Подробностей о новых заболевших и очагах заражения пока нет.

С 22 июня в Тюменской области открыты для посещения парки, скверы и набережная реки Туры. Кроме того, общепиту разрешили работать в формате летних кафе. При этом губернатор Александр Моор подчеркнул, что пока ситуация с COVID-19 не позволяет полноценно перейти к третьему этапу снятия ограничений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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