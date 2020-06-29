Информацию от Собчак про насилие в монастыре Сергия проверит РПЦ

Сотрудники епархии — на связи с героями фильма Собчак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

РПЦ проверит информацию о насилии над послушниками-подростками в обители «Спорительница хлебом», которой управляет опальный схиигумен Сергий (Романов). Об этом URA.RU сообщили в екатеринбургской епархии. Речь идет о фактах, которые стали известны общественности после избиения съемочной бригады Собчак во время съемок в монастыре.

«На сегодня установлен круг бывших воспитанников, заявляющих, что в момент нахождения в монастыре к ним применялись недопустимые меры воспитания, — сообщили агентству в пресс-службе религиозного управления. — Сотрудники епархии на связи с вышеуказанными молодыми людьми, собирают и всесторонне изучают их свидетельства, в том числе причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее. В случае необходимости по просьбе указанных лиц епархия готова оказать им духовную и психологическую помощь».

По словам пресс-секретаря епархии Анжелы Тамбовой, будут изучаться свидетельства о ненадлежащем обращении с несовершеннолетними в Среднеуральском женском монастыре предположительно в 2009—2010 годах.

Ксения Собчак на минувшей неделе приехала на Урал для съемок фильма о насилии над несовершеннолетними в стенах Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия. В субботу, 26 июня, произошел конфликт Собчак и ее команды с монахинями и охраной монастыря. На опубликованных кадрах видно, как у журналиста отобрали камеру, двоих человек избили, а Собчак в ходе потасовки упала на землю. В разговоре с URA.RU она заявила, что продолжит работу над фильмом.

Екатеринбургская епархия, напомним, лишила Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции», призвал людей выходить на улицы и не подчиняться властям. Еще говорил, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы, а патриарха обвинял в предательстве веры. Позже он открыто выступил против патриарха Кирилла и призвал его уйти в отставку. РПЦ предала Сергия церковному суду — его заседание пройдет 3 июля. А 7 июля состоится административный суд: за отрицание коронавируса монаха будут судить по статье о фейках.