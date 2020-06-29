Жильцы утверждают, что не подписывали документ по смене УК Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменская жилищная инспекция готовит обращение в полицию по факту подделки результатов голосования при выборе управляющей компании дома по адресу Эрвье, 10 в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении жилинспекции. Там добавили, что жильцы обвинили в фальсификации документов компанию «УК ЖКХ», которая претендовала на контракт по обслуживанию многоэтажки.

«При проверке документов, тюменцы обнаружили чужие подписи напротив своих фамилий. На данный момент из 16 жителей дома только одна женщина подтвердила, что подпись принадлежит ей», — пояснили агентству в управлении жилинспекции.

Пока факт фальсификации официально не доказан. «Очевидно, что руководство управляющей компании подобную ситуацию допустило», — заявил один из жильцов дома на условиях анонимности. Получить оперативный комментарий в «УК ЖКХ» URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос.