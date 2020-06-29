Цена на бензин в России побила рекорд

Стоимость бензина марки АИ-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи побила исторический рекорд.
Оптовая цена топлива достигла 57,7 тысячи рублей за тонну, что на 0,5% выше прошлого рекордного значения, уточняет издание
В прошлый раз бензин всех марок подорожал в середине июня. Федеральная антимонопольная служба заподозрила сговор на рынке топлива. Финансисты и эксперты топливной отрасли уверены, что на скачок цен на бензин повлияли резкий рост спроса на сырье и дефицит топлива. Эксперты считают, что данное явление временное.
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