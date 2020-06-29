Цена на бензин в России побила рекорд

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Стоимость бензина АИ-95 составляет 57,7 тысячи рублей за тонну Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Стоимость бензина марки АИ-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи побила исторический рекорд.

Оптовая цена топлива достигла 57,7 тысячи рублей за тонну, что на 0,5% выше прошлого рекордного значения, уточняет издание Life. Стоимость АИ-95 на торгах в европейской части России также достигла своего нового максимального значения — 58,17 тысячи рублей за тонну, что больше на 0,4% прошлых показателей.

В прошлый раз бензин всех марок подорожал в середине июня. Федеральная антимонопольная служба заподозрила сговор на рынке топлива. Финансисты и эксперты топливной отрасли уверены, что на скачок цен на бензин повлияли резкий рост спроса на сырье и дефицит топлива. Эксперты считают, что данное явление временное.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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