ФАС: причиной скачков цен на бензин может быть сговор на рынке

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Ведомство уже выдало предостережение руководителям НО «Российского топливного союза», НП «Алтайского топливного союза», «Независимый топливный союз» и ОО «Фирма «ТЭС».

«В настоящее время проводится работа по анализу действий нефтяных компаний на предмет злоупотребления доминирующим положением, сговора, некорректных и необоснованных в СМИ высказываний. При наличии признаков нарушения будут незамедлительно приняты меры антимонопольного реагирования», — сказал начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армен Ханян.

Аналитики считают, что скачок цен в России вызван резким ростом спроса после снятия режима самоизоляции, к чему не успели подготовиться представители отрасли. Сейчас ФАС рекомендует нефтяным компаниям обеспечить «надлежащее удовлетворение спроса и нарастить объемы предложений на бирже». Это поможет равномерно распределить нефтепродукты на торгах.

По мониторингу Росстата, больше всего подорожало топливо марки Аи-95 — на 10 копеек. Теперь литр бензина стоит 46,03 рубля. Это исторический рекорд, уточняет RT . Средние цены на бензин Аи-92 выросли на 8 копеек — до 42,55 рубля за литр. Аи-98 подорожал на 2 копейки — до 52,13 рубля, а дизельное топливо — на 4 копейки, до 47,78 рублей за литр.

«Мы не исключаем, что кому-то не пошел на пользу урок трейдеров АО „Солид — товарные рынки“ и ООО „А-Ойл“, в отношении которых мы возобновляем рассмотрение дела. Если сговор все-таки есть, виновных ждут санкции», — сказал Цариковский. Он не исключает, что проверка приведет к возбуждению уголовных дел.

Федеральная антимонопольная служба начала проверку роста биржевых цен на бензин. В ведомстве не исключают сговор на рынке топлива. Об этом заявил замруководителя ФАС Андрей Цариковский.

ФАС проводит проверку, которая может закончиться возбуждением уголовных дел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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