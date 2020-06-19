19 июня 2020

Озвучены причины роста цен на бензин в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля, пистолет азс
Повышение цен на бензин будет временным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На повышение оптовых цен на бензин в России повлияли резкий рост спроса на сырье и дефицит топлива. Эксперты считают, что данное явление временное.

«Отмена жестких ограничительных мер в России привела к росту спроса на сырье, к чему НПЗ [Нефтеперерабатывающие заводы] были явно не готовы», — цитирует Дадашева «Ридус». По его словам, это случилось, так как объемы выпуска продукта снижались из-за падения продаж. Эксперт отметил, что рост цен на бензин будет временным.

Пресс-секретарь ПАО «Роснефть» Михаил Леонтьев рассказал, что рост цен может быть связан и с экспортом, объем которого увеличился в несколько раз по сравнению с 2019 годом. Леонтьев также отметил, что рост цен связан с дефицитом сырья на НПЗ Дальнего Востока, так как половину сырья завозится с континента. Таким образом, продукция дорожает.

Ранее сообщалось, что представители нефтяной отрасли не успели подготовиться к росту спроса после отмены ряда ограничений по коронавирусу. Федеральная антимонопольная служба начала проверку роста биржевых цен на бензин. В ведомстве не исключают сговор на рынке топлива.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...