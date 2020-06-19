Озвучены причины роста цен на бензин в России

Повышение цен на бензин будет временным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На повышение оптовых цен на бензин в России повлияли резкий рост спроса на сырье и дефицит топлива. Эксперты считают, что данное явление временное.

«Отмена жестких ограничительных мер в России привела к росту спроса на сырье, к чему НПЗ [Нефтеперерабатывающие заводы] были явно не готовы», — цитирует Дадашева «Ридус». По его словам, это случилось, так как объемы выпуска продукта снижались из-за падения продаж. Эксперт отметил, что рост цен на бензин будет временным.

Пресс-секретарь ПАО «Роснефть» Михаил Леонтьев рассказал, что рост цен может быть связан и с экспортом, объем которого увеличился в несколько раз по сравнению с 2019 годом. Леонтьев также отметил, что рост цен связан с дефицитом сырья на НПЗ Дальнего Востока, так как половину сырья завозится с континента. Таким образом, продукция дорожает.

Ранее сообщалось, что представители нефтяной отрасли не успели подготовиться к росту спроса после отмены ряда ограничений по коронавирусу. Федеральная антимонопольная служба начала проверку роста биржевых цен на бензин. В ведомстве не исключают сговор на рынке топлива.

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