Жириновский требует забрать половину доходов миллиардеров России

Для российских миллиардеров нужно ввести налог на сверхдоходы, чтобы забирать у них большую часть заработка. Такое предложение озвучил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
«России нужен налог на сверхдоходы. Миллиардеры должны отдавать стране большую часть доходов. Мы не придумываем нового, такая система давно работает в США и Европе», — написал политик на своей странице в Twitter. По мнению Жириновского, налог на сверхдоходы нужно было ввести еще при президентстве Бориса Ельцина, когда «банкиры возвращались из Кремля и смеялись над народом».
Ранее Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ до 15% для граждан, у которых доходы превышают 5 млн рублей в год. Он потребовал, чтобы механизм распределения средств «налога для богатых» был прозрачным и понятным россиянам. Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в беседе с агентством Nation News рассказал, почему повышение ставки не приведет к тому, что миллионеры будут скрывать свои доходы.
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