Россия объяснила, почему вышла из соглашения ООН по Сирии

Россия покинула механизм деконфликтинга (предотвращение случайного столкновения войск двух стран — прим. ред.) в Сирии, потому что он работал с нарушениями, а на замечания российских дипломатов об этом никто не реагировал. Так прокомментировал демарш Москвы постпред РФ в ООН Василий Небензя.
«Этот механизм был добровольной договоренностью. У него нет мандата ни Совета Безопасности, ни какой-либо другой законной основы», — приводит слова Небензи РИА «Новости». Дипломат отметил, что Россия несколько раз обращала внимание на недостатки механизма, но другие участники игнорировали эти сообщения.
Россия уведомила ООН, что больше не будет участвовать в работе механизма еще 23 июня, напоминает RT. До этого Москва не раз критиковала сам инструмент, поскольку его использовали, чтобы дезинформировать мировое сообщество По данным Небензи, часто объекты, которые представляли гуманитарными, в реальности использовали террористы.
Также постпред говорил о том, что координаты ООН не соответствовали объектам, которые должны были находиться на их месте. Небензя напомнил, что в сентябре 2019 года западные страны использовали механизм, чтобы обвинить Россию в авиаударах по гражданским объектам. Москва отрицала все претензии и представила фотографии, которые доказывали ложность обвинений.
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