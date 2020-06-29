29 июня 2020

Россия объяснила, почему вышла из соглашения ООН по Сирии

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Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством ХМАО и сирийской провинции Хомс. Ханты-Мансийск, флажки, флаг хмао, флаг сирии
Механизм деконфликтинга использовался для предотвращения случайного столкновения войск стран, воюющих в Сирии Фото: Алексей Андронов © URA.RU
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Война в Сирии

Россия покинула механизм деконфликтинга (предотвращение случайного столкновения войск двух стран — прим. ред.) в Сирии, потому что он работал с нарушениями, а на замечания российских дипломатов об этом никто не реагировал. Так прокомментировал демарш Москвы постпред РФ в ООН Василий Небензя.

«Этот механизм был добровольной договоренностью. У него нет мандата ни Совета Безопасности, ни какой-либо другой законной основы», — приводит слова Небензи РИА «Новости». Дипломат отметил, что Россия несколько раз обращала внимание на недостатки механизма, но другие участники игнорировали эти сообщения.

Россия уведомила ООН, что больше не будет участвовать в работе механизма еще 23 июня, напоминает RT. До этого Москва не раз критиковала сам инструмент, поскольку его использовали, чтобы дезинформировать мировое сообщество По данным Небензи, часто объекты, которые представляли гуманитарными, в реальности использовали террористы.

Также постпред говорил о том, что координаты ООН не соответствовали объектам, которые должны были находиться на их месте. Небензя напомнил, что в сентябре 2019 года западные страны использовали механизм, чтобы обвинить Россию в авиаударах по гражданским объектам. Москва отрицала все претензии и представила фотографии, которые доказывали ложность обвинений.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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