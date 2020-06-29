Россия объяснила, почему вышла из соглашения ООН по Сирии

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Также постпред говорил о том, что координаты ООН не соответствовали объектам, которые должны были находиться на их месте. Небензя напомнил, что в сентябре 2019 года западные страны использовали механизм, чтобы обвинить Россию в авиаударах по гражданским объектам. Москва отрицала все претензии и представила фотографии, которые доказывали ложность обвинений.

Россия уведомила ООН, что больше не будет участвовать в работе механизма еще 23 июня, напоминает RT . До этого Москва не раз критиковала сам инструмент, поскольку его использовали, чтобы дезинформировать мировое сообщество По данным Небензи, часто объекты, которые представляли гуманитарными, в реальности использовали террористы.

«Этот механизм был добровольной договоренностью. У него нет мандата ни Совета Безопасности, ни какой-либо другой законной основы», — приводит слова Небензи РИА «Новости». Дипломат отметил, что Россия несколько раз обращала внимание на недостатки механизма, но другие участники игнорировали эти сообщения.

Россия покинула механизм деконфликтинга (предотвращение случайного столкновения войск двух стран — прим. ред.) в Сирии, потому что он работал с нарушениями, а на замечания российских дипломатов об этом никто не реагировал. Так прокомментировал демарш Москвы постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Механизм деконфликтинга использовался для предотвращения случайного столкновения войск стран, воюющих в Сирии Фото: Алексей Андронов © URA.RU

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