От коронавируса могли умереть 3,8 млн россиян

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Ранее, напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что темпы распространения коронавируса в мире растут , несмотря на успех ряда стран в борьбе с инфекцией. Пандемия, по его словам, пока не приблизилась к завершению.

Другая модель подсчета показала, что введенные в России на фоне пандемии меры, а также ответственное поведение граждан (минимизация контактов, самоизоляция, использование масок, удаленная работа) позволило сохранить жизни не менее 80 тысяч россиян.

«Эксперты ВШЭ отмечают, что в случае полного игнорирования властью и гражданами сообщения об эпидемии и непринятия каких-либо мер по предотвращению распространения заболевания (экспоненциальный рост заболеваемости) в теоретической модели число дополнительных смертей в анализируемый период могло бы достигнуть цифры 3,8 миллиона», — говорится в сообщении ВШЭ.

Если бы власти и граждане России полностью игнорировали эпидемию коронавируса, то с 1 марта по 24 июня от инфекции могли скончаться от 80 тысяч до почти 4 млн человек. Об этом говорится в результатах исследования «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» Высшей школы экономики.

Самоизоляция позволила сохранить десятки тысяч жизней, считают в ВШЭ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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