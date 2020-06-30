От коронавируса могли умереть 3,8 млн россиян

Если бы власти и граждане России полностью игнорировали эпидемию коронавируса, то с 1 марта по 24 июня от инфекции могли скончаться от 80 тысяч до почти 4 млн человек. Об этом говорится в результатах исследования «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» Высшей школы экономики.
«Эксперты ВШЭ отмечают, что в случае полного игнорирования властью и гражданами сообщения об эпидемии и непринятия каких-либо мер по предотвращению распространения заболевания (экспоненциальный рост заболеваемости) в теоретической модели число дополнительных смертей в анализируемый период могло бы достигнуть цифры 3,8 миллиона», — говорится в сообщении ВШЭ.
Другая модель подсчета показала, что введенные в России на фоне пандемии меры, а также ответственное поведение граждан (минимизация контактов, самоизоляция, использование масок, удаленная работа) позволило сохранить жизни не менее 80 тысяч россиян.
Ранее, напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что темпы распространения коронавируса в мире растут, несмотря на успех ряда стран в борьбе с инфекцией. Пандемия, по его словам, пока не приблизилась к завершению.
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