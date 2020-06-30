29 июня 2020

В центре Краснодара расстреляли бизнесмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция разыскивает нападавших Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В центре Краснодара неизвестные расстреляли мужчину. Полиция разыскивает нападавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В Краснодаре проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску и задержанию соучастников преступления», — цитирует пресс-службу «Интерфакс».

По сообщениям местных интернет-ресурсов, погибший является предпринимателем и возглавляет компанию в сфере телекоммуникаций. Нападение на него произошло около 21:30 мск на ул. Леваневского. Трое злоумышленников подъехали к машине бизнесмена на автомобиле Lada Granta и открыли стрельбу. После этого легковушка скрылась с места преступления, передает Рен ТВ.

Ранее сообщалось, что житель Рязанской области открыл огонь по соседям, которые в 10 часов вечера сделали ему замечание за слишком шумные посиделки. В подъезде он растрелял трех человек. Среди них была девушка — ей дебошир выстрелил прямо в голову. Затем стрелок вышел на улицу, где убил еще двух молодых людей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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