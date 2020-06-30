В центре Краснодара расстреляли бизнесмена

В центре Краснодара неизвестные расстреляли мужчину. Полиция разыскивает нападавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«В Краснодаре проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску и задержанию соучастников преступления», — цитирует пресс-службу «Интерфакс».
По сообщениям местных интернет-ресурсов, погибший является предпринимателем и возглавляет компанию в сфере телекоммуникаций. Нападение на него произошло около 21:30 мск на ул. Леваневского. Трое злоумышленников подъехали к машине бизнесмена на автомобиле Lada Granta и открыли стрельбу. После этого легковушка скрылась с места преступления, передает Рен ТВ.
Ранее сообщалось, что житель Рязанской области открыл огонь по соседям, которые в 10 часов вечера сделали ему замечание за слишком шумные посиделки. В подъезде он растрелял трех человек. Среди них была девушка — ей дебошир выстрелил прямо в голову. Затем стрелок вышел на улицу, где убил еще двух молодых людей.