04 апреля 2020

Рязанец расстрелял пятерых человек из-за замечания соседей

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Оскорбленный замечанием соседей рязанец схватился за оружиеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель поселка Елатьма в Рязанской области открыл огонь по людям из-за замечения соседей о том, что он шумит в неположенное время. Как сообщает Telegram-канал Mash, жертвами стрелка стали пять человек.

По данным канала, стрелять из оружия начал 32-летний работник психоневрологического диспансера Антон Ф. Он открыл огонь по соседям, которые в 10 часов вечера сделали ему замечание за слишком шумные посиделки. В подъезде он растрелял трех человек. Среди них была девушка — ей дебошир выстрелил прямо в голову. Затем стелок вышел на улицу, где застрелил еще двух молодых людей.

После стрельбы мужчина сбежал с места происшествия, полиция задержала его спустя два часа. Сейчас он дает показания, выясняются точные причины случившегося.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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