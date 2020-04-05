Рязанец расстрелял пятерых человек из-за замечания соседей

Оскорбленный замечанием соседей рязанец схватился за оружие
Житель поселка Елатьма в Рязанской области открыл огонь по людям из-за замечения соседей о том, что он шумит в неположенное время. Как сообщает Telegram-канал Mash, жертвами стрелка стали пять человек.
По данным канала, стрелять из оружия начал 32-летний работник психоневрологического диспансера Антон Ф. Он открыл огонь по соседям, которые в 10 часов вечера сделали ему замечание за слишком шумные посиделки. В подъезде он растрелял трех человек. Среди них была девушка — ей дебошир выстрелил прямо в голову. Затем стелок вышел на улицу, где застрелил еще двух молодых людей.
После стрельбы мужчина сбежал с места происшествия, полиция задержала его спустя два часа. Сейчас он дает показания, выясняются точные причины случившегося.