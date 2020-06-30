29 июня 2020

Дума Верхней Салды срывает отставку мэра

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Савченко остается на посту мэра вопреки позиции прокуратуры Сайт администрации Верхней Салды

Гордума Верхней Салды сорвала отставку мэра Михаила Савченко. Как сообщили URA.RU источники в органе власти, на заседание не явились представители фракции «Единая Россия» за исключением спикера Игоря Гуреева.

В зале присутствовали 7 депутатов из 19. Заседание перенесли на 30 июня, но инсайдеры уверены, что оно не состоится снова. Единороссы не хотят отпускать мэра с поста главы, несмотря на требования прокуратуры.

Надзорное ведомство выявило нарушения в работе градоначальника: помимо того, что он не продекларировал доходы от продажи машины и дачного дома, он разрешил своему заместителю по экономике и финансам Ирине Колпаковой совмещать муниципальную службу с работой советника директора по договорной работе корпорации «ВСМПО-Ависма», что противоречит нормам законодательства. Выводы прокуратуры подтвердила рабочая группа областного департамента по противодействию коррупции. На основании изложенных фактов прокуратура потребовала отставки Савченко.

Руководитель муниципалитета подал в думу заявление об уходе по собственному желанию, указав, что ему необходимо ухаживать за проживающим в Екатеринбурге больным отцом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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