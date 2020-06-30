Застройщики Екатеринбурга добиваются увольнения вице-мэра

Алексей Бирюлин работает на посту вице-мэра по строительству с октября 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Объединение крупных строительных компаний Екатеринбурга обратилось к главе города Александру Высокинскому с просьбой отправить в отставку профильного вице-мэра Алексея Бирюлина. Об этом URA.RU рассказал источник в строительной сфере и подтвердил инсайдер в городских структурах власти. По словам собеседников агентства, крупные бизнесмены были недовольны действующими правилами землепользования и застройки.

В мае—июне строители провели с руководством города восемь встреч, знают источники. «Соглашения, достигнутые на одной встрече, аннулировались буквально на следующий день. И так несколько раз. На седьмой встрече, просто глядя мэру в глаза, сказали: „Бирюлин — это человек, с которым мы никогда не найдем понимания. Пожалуйста, уберите его“», — описал ситуацию участник переговоров. Известно, что Высокинский отказался принимать кадровое решение.

В разговоре с агентством сам глава города опроверг наличие ультиматума. «У нас нет таких проблем со строителями. Мы находимся в полном консенсусе», — сказал Высокинский. Связаться с самим Бирюлиным на момент публикации не удалось. Руководитель Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников, присутствовавший на переговорах, отказывается отвечать на вопросы URA.RU.

Ранее URA.RU писало о конфликте мэрии Екатеринбурга с застройщиками, связанном с составлением новой редакции Генплана до 2035 года. В результате после вмешательства областных властей подготовка документа была заморожена.