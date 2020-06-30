Губернатор ХМАО назвала условие выхода региона из карантина

Решение о продлении или отмене карантина в ХМАО нужно будет принять до конца недели Фото: официальный сайт органов государственной власти ХМАО

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО третий день подряд выполняются все критерии для начала снятия карантина, но чтобы приступить к отмене режима самоизоляции, необходима устойчивая тенденция в течение семи-восьми дней. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова, передает корреспондент URA.RU.

«Коэффициент распространения инфекции — 0,89, охват тестированием населения — 288,3, наличие свободного коечного фонда — 81,4%», — перечислила показатели Комарова. При этом губернатор назвала текущую ситуацию напряженной и напомнила, что режим самоизоляции в Югре продлен до 5 июля.

За последние сутки в ХМАО диагноз COVID-19 подтвердился у 279 человек. Трое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. «В тяжелом состоянии находится 71 человек, 43 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких», — озвучила данные глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО работают специалисты из Москвы, которые приехали, чтобы дать оценку текущей эпидемиологической ситуации в регионе. По их заключениям, в Югре достаточно сил и средств для того, чтобы самостоятельно справиться с последствиями эпидемии коронавируса.