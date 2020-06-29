Резкий всплеск коронавируса в ХМАО изучили специалисты из Москвы

Югорские медики считают приезд специалистов из Москвы весьма полезным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заказала независимый аудит окружной системы здравоохранения — проверялась эффективность борьбы с коронавирусом. Он потребовался из-за резкого всплеска заболеваемости, когда с середины июня число пациентов с COVID увеличилось вдвое. В течение недели в Югре работали несколько экспертных групп из ведущих центров Минздрава и ковидных госпиталей Москвы, сообщил URA.RU источник в окружном правительстве.

«Губернатор Наталья Комарова просила [министра здравоохранения Михаила] Мурашко, [главу Роспотребнадзора России Анну] Попову и [мэра Москвы Сергея] Собянина, чтобы они прислали своих специалистов. Комарова все время работы экспертов в регионе была на контакте с ними, проводила ВКС. Теперь в оценках происходящего она опирается на их мнение. Но не потому, что не доверяет окружному депздраву, а потому что ей было важно услышать мнение внешних экспертов», — сообщил инсайдер.

В ХМАО достаточный уровень оснащения медицинским оборудованием для больных коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители федерального Роспотребнадзора и Минздрава уже покинули территорию Югры. Они оценивали эпидемиологическую ситуацию в регионе и не нашли ничего критического в росте числа новых пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Резкий скачок начал наблюдаться с середины июня, когда каждый день число пациентов с коронавирусом достигло трех сотен. 12 в Югре насчитывалось 4007 пациентов с подтвержденным коронавирусом, а 29 июня это число достигло 8679 случаев.

По мнению специалистов, всплеск связан с тем, что в ХМАО значительно вырос охват населения тестирование. По этому показателю Югра входит в топ-5 российских регионов. «То есть у вас охват населения этим видом исследований (ПЦР-диагностика — прим. ред.) выше общероссийского уровня, в связи с этим прирост достаточно высок. Не потому что у вас какие-то уж очень большие показатели заболеваемости, а потому, что вы это видите вовремя», — заявил URA.RU заместитель директора по организационно-методической работе ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава РФ Вадим Тестов.

До начала июля в ХМАО остается группа врачей, которая была прислана московским департаментом здравоохранения. Они на протяжении полутора недель работают в «красных зонах» госпиталей Югры.

Специалисты вместе с местными врачами обсуждают схемы лечения пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает в осложненной форме. «Уровень подготовки окружных врачей очень высокий. Мы высоко оцениваем работу реанимационных бригад. Никаких ляпов мы не заметили. Схемы лечения проговаривали, обсуждали вместе с департаментом здравоохранения. В этом плане все отлично», — прокомментировал заместитель главного врача ГКБ им. А.К. Ерамишанцева Арнольд Маркаров. Он добавил, что те замечания и рекомендации, которые были даны югорским медикам, были взяты на вооружение.

Нефтяники попали в зону риска во время эпидемии коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заинтересованность федерального центра в благополучии ХМАО обусловлена со стратегической важностью региона, объясняет источник URA.RU в окружном правительстве: «Специфика Югры, связанная с высоким распространением вахтового метода работы, сыграла злую шутку. Вахтовики съезжаются сюда со всей страны, они трудятся не только на месторождениях, но и многочисленных сервисных предприятиях. Условия труда в последних часто оставляют желать лучшего — люди месяцами живут в примитивных временных общежитиях и вагончиках-спальниках с многоярусными койками, где распространение инфекции происходит огромными темпами».

Топ-менеджер одной из нефтяных компаний в разговоре с URA.RU сообщил, что с начала эпидемии коронавируса в ХМАО выстроена система, которая позволяет обеспечить безопасность работников на месторождениях. «В нее включена и логистика доставки вахтовиков в специальные буферные зоны, и организация их пребывания там, пока они проверяются на наличие заболевания. Усилены меры безопасности и для офисных сотрудников, часть переведена на удаленный режим работы», — прокомментировал собеседник URA.RU.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила в Югру федеральных экспертов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Опыт Югры в борьбе с COVID-19 с учетом всех особенностей территории достоин изучения и распространения в других российских регионах со схожей спецификой, считает представитель Минздрава Тестов. «Вахтовые работники постоянно находятся в тесном контакте друг с другом и поэтому любые происходящие там неблагополучия в эпидемической сфере превращаются в локальные вспышки. Но Югре удается локализовать такие вспышки. Эту практику нужно будет рассмотреть подробнее», — уверен эксперт.

Источник URA.RU в окружном депздраве сообщил, что в последние несколько дней в Югре фиксируетcя снижение числа новых пациентов с СOVID-19. «Пока сложно говорить, вышли ли мы уже на плато. Приезд московский врачей очень полезен для нас, поскольку столица на полтора месяца столкнулась с эпидемией раньше, чем мы. Поэтому специалисты из федерального центра на практике знают, какие протоколы лечения тяжелых пациентов более эффективны. Но их вердикт, что система здравоохранения ХМАо способна самостоятельно справиться с последствиями эпидемии, вмешиваться в нее извне нет необходимости», -заключает собеседник URA.RU.