29 июня 2020

В Челябинской области начали массово выздоравливать больные COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, приемное отделение, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, скорая помошь, медики, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Ситуация стабилизировалась, но заражения продолжаются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на утро 30 июня зафиксировано 7585 случаев заражения коронавирусом и 145 новых заболевших, сообщили URA.RU в региональном штабе по борьбе с инфекцией. Накануне было зафиксировано 149 заражений, а до этого — 152. При этом за сутки выписали сразу 157 человек, что превышает число вновь заболевших.

«С начала пандемии в области подтвердились 7585 случаев заражения, сейчас болеет 3 181 человек, — пояснили в оперштабе. — Умерли три пациента в возрасте 60, 71 и 82 лет. Все они страдали хроническими недугами, течение которых осложнил COVID». Выздоровели за сутки 157 южноуральцев, а с начала пандемии — 4215 пациентов.

Действующий в регионе режим самоизоляции продлен до 12 июля. На этот срок остаются обязательны маски в общественных местах и транспорте, под запретом — массовые мероприятия.

При этом глава региона Алексей Текслер 29 июня ослабил карантин, разрешив работу фитнес-центров, летних кафе и уличных веранд заведений общепита. Также с сегодняшнего дня открылась для посетителей экспозиция челябинского зоопарка.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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