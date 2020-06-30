В Челябинской области начали массово выздоравливать больные COVID

Ситуация стабилизировалась, но заражения продолжаются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на утро 30 июня зафиксировано 7585 случаев заражения коронавирусом и 145 новых заболевших, сообщили URA.RU в региональном штабе по борьбе с инфекцией. Накануне было зафиксировано 149 заражений, а до этого — 152. При этом за сутки выписали сразу 157 человек, что превышает число вновь заболевших.

«С начала пандемии в области подтвердились 7585 случаев заражения, сейчас болеет 3 181 человек, — пояснили в оперштабе. — Умерли три пациента в возрасте 60, 71 и 82 лет. Все они страдали хроническими недугами, течение которых осложнил COVID». Выздоровели за сутки 157 южноуральцев, а с начала пандемии — 4215 пациентов.

Действующий в регионе режим самоизоляции продлен до 12 июля. На этот срок остаются обязательны маски в общественных местах и транспорте, под запретом — массовые мероприятия.

При этом глава региона Алексей Текслер 29 июня ослабил карантин, разрешив работу фитнес-центров, летних кафе и уличных веранд заведений общепита. Также с сегодняшнего дня открылась для посетителей экспозиция челябинского зоопарка.