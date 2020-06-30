29 июня 2020
28 июня 2020

В отдаленном районе столицы ЯНАО выявили новый очаг коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Пельвож, отдаленный район Салехарда. ЯНАО, лошади, деревня, поселок, пельвож
Поселок Пельвож административно является районом Салехарда Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Поселок Пельвож, административно входящий в состав городского округа Салехард (ЯНАО), проверили на коронавирус. На данный момент известно об одной заболевшей жительнице поселка.

«Поступила информация о том, что у одной из жительниц поселка Пельвож подтвердился положительный диагноз по коронавирусу, — сообщил мэр ямальской столицы Алексей Титовский на своей странице в Instagram — Выявленный случай — из одного из семейных очагов в Салехарде». По словам главы города, все 74 жителя Пельвожа, в том числе 25 детей, сдали тест на COVID-19 — результаты у всех отрицательные.

Титовский отметил, что сотрудники, доставляющие в поселок почту и товары первой необходимости, регулярно проходят обследование. Выезд в поселок разрешают только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

По информации оперативного штаба, общее число заболевших в Салехарде с начала пандемии составило 530 человек, из них 329 — выздоровело. Всего в регионе число заболевших по состоянию на 29 июня достигло 5332 человек, выздоровело 2282 пациента.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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