В отдаленном районе столицы ЯНАО выявили новый очаг коронавируса

Поселок Пельвож, административно входящий в состав городского округа Салехард (ЯНАО), проверили на коронавирус. На данный момент известно об одной заболевшей жительнице поселка.
«Поступила информация о том, что у одной из жительниц поселка Пельвож подтвердился положительный диагноз по коронавирусу, — сообщил мэр ямальской столицы Алексей Титовский на своей странице в Instagram — Выявленный случай — из одного из семейных очагов в Салехарде». По словам главы города, все 74 жителя Пельвожа, в том числе 25 детей, сдали тест на COVID-19 — результаты у всех отрицательные.
Титовский отметил, что сотрудники, доставляющие в поселок почту и товары первой необходимости, регулярно проходят обследование. Выезд в поселок разрешают только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.
По информации оперативного штаба, общее число заболевших в Салехарде с начала пандемии составило 530 человек, из них 329 — выздоровело. Всего в регионе число заболевших по состоянию на 29 июня достигло 5332 человек, выздоровело 2282 пациента.
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