В отдаленном районе столицы ЯНАО выявили новый очаг коронавируса

Поселок Пельвож административно является районом Салехарда Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Поселок Пельвож, административно входящий в состав городского округа Салехард (ЯНАО), проверили на коронавирус. На данный момент известно об одной заболевшей жительнице поселка.

«Поступила информация о том, что у одной из жительниц поселка Пельвож подтвердился положительный диагноз по коронавирусу, — сообщил мэр ямальской столицы Алексей Титовский на своей странице в Instagram — Выявленный случай — из одного из семейных очагов в Салехарде». По словам главы города, все 74 жителя Пельвожа, в том числе 25 детей, сдали тест на COVID-19 — результаты у всех отрицательные.

Титовский отметил, что сотрудники, доставляющие в поселок почту и товары первой необходимости, регулярно проходят обследование. Выезд в поселок разрешают только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

По информации оперативного штаба, общее число заболевших в Салехарде с начала пандемии составило 530 человек, из них 329 — выздоровело. Всего в регионе число заболевших по состоянию на 29 июня достигло 5332 человек, выздоровело 2282 пациента.