Украина будет делать снаряды для советских «Градов»

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Открытие памятника реактивной системе залпового огня «Град». Челябинск, ракетная установка, система град
На Украине будут делать снаряды для советской системы «Град» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В украинском Павлодаре планируется наладить выпуск снарядов для советских «Градов». Они применялись в войне на Донбассе.

«Снаряд должен заменить в ВСУ советские боеприпасы для реактивной системы залпового огня „Град“, а также уже считающиеся украинскими БМ-21УМ „Берест“ и РСЗО „Ивушка“», — пишет «Утро.ру».

Снарядами для советских машин станут украинские «Тайфун-1». Главный технолог НПО «Павлоградский химический завод» Алексей Кириченко пояснил, что эти заряды летают в два раза дальше, на расстояние до 40 километров при весе в 18,4 килограмма.

Все комплектующие производятся на Украине. Также в разработке находится «Тайфун-1М». Предполагается, что он должен стать более точным. При этом советские снаряды также летали на дальность до 40 километров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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