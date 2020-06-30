Украина будет делать снаряды для советских «Градов»

В украинском Павлодаре планируется наладить выпуск снарядов для советских «Градов». Они применялись в войне на Донбассе.
«Снаряд должен заменить в ВСУ советские боеприпасы для реактивной системы залпового огня „Град“, а также уже считающиеся украинскими БМ-21УМ „Берест“ и РСЗО „Ивушка“», — пишет «Утро.ру».
Снарядами для советских машин станут украинские «Тайфун-1». Главный технолог НПО «Павлоградский химический завод» Алексей Кириченко пояснил, что эти заряды летают в два раза дальше, на расстояние до 40 километров при весе в 18,4 килограмма.
Все комплектующие производятся на Украине. Также в разработке находится «Тайфун-1М». Предполагается, что он должен стать более точным. При этом советские снаряды также летали на дальность до 40 километров.
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