Сторонник блогера Навального поджег шатер для голосования

В Подольске (Московская область) местный житель поджег шатер для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Мужчина объяснил это тем, что был пьян.
Молодой человек подъехал на велосипеде к шатру для голосования и зашел внутрь. Как можно разглядеть на видеосъемке, в руках у него была тара, напоминающая канистру. Когда разгорелся огонь, злоумышленник скрылся с места происшествия. «Поджигатель вскоре был задержан, им оказался сторонник Алексея Навального — 36-летний Брагин Артем», — пишет telegram-канал «Кремлевская прачка». На странице в социальной сети Брагина обнаружили упоминания блогера Навального.
На вопрос силовиков о том, зачем он поджег шатер, Брагин ответил, что «был пьян и поджег мусор». Его также подозревают в осквернении памятника воинам Великой Отечественной войны.
Общероссийское голосование продлится с 25 июня по 1 июля. Изначально дата голосования была назначена на 22 апреля, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.
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