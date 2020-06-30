Сторонник блогера Навального поджег шатер для голосования

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Пожар на Белинского, 163а. Екатеринбург, пожар, огонь
Когда огонь в шатре разгорелся, поджигатель скрылся с места пожара Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Подольске (Московская область) местный житель поджег шатер для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Мужчина объяснил это тем, что был пьян.

Молодой человек подъехал на велосипеде к шатру для голосования и зашел внутрь. Как можно разглядеть на видеосъемке, в руках у него была тара, напоминающая канистру. Когда разгорелся огонь, злоумышленник скрылся с места происшествия. «Поджигатель вскоре был задержан, им оказался сторонник Алексея Навального — 36-летний Брагин Артем», — пишет telegram-канал «Кремлевская прачка». На странице в социальной сети Брагина обнаружили упоминания блогера Навального.

На вопрос силовиков о том, зачем он поджег шатер, Брагин ответил, что «был пьян и поджег мусор». Его также подозревают в осквернении памятника воинам Великой Отечественной войны.

Общероссийское голосование продлится с 25 июня по 1 июля. Изначально дата голосования была назначена на 22 апреля, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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