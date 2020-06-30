Больницы в ЯНАО из-за COVID повторно прекращают прием пациентов

Причиной стало осложнение эпидобстановки в ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Центральная районная больница в Тарко-Сале (Пуровский район ЯНАО) прекратила плановые приемы пациентов в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Об этом представители медучреждения в его официальном аккаунте в Instagram.

«Во всех поликлиниках Тарко-Салинской ЦРБ (включая филиалы учреждения в поселениях района) временно приостановлена вся плановая медицинская помощь и медицинские осмотры, — говорится в сообщении ТСЦРБ. — Оказывается только экстренная и неотложная помощь». Медики призывают тех, кто почувствовал у себя симптомы ОРВИ, не приходить на прием к врачу лично, а вызывать специалиста на дом.

В окружном департаменте здравоохранения пояснили, что это уже второе прекращение плановых приемов в ТСЦРБ. «С 8 июня в округе начала возобновляться плановая помощь с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, — рассказали в ведомстве. — Это распространялось на все лечебные учреждения округа, кроме Салехарда и Нового Уренгоя — там обстановка продолжала оставаться сложной».

С самого начала пандемии разведены потоки пациентов были разведены, и людей с признаками ОРВИ стали принимать на дому, пояснили в депздраве.

Между тем, по состоянию на 30 июня в Тарко-Сале было выявлено 10 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии было зарегистрировано 159 случаев, выздоровели 38 пациентов. Всего в регионе было зафиксировано 5580 случаев, выздоровели 2378 человек.