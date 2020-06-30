Челябинский рецидивист стал трансвеститом, чтобы отомстить сестре

Маскарад не помог мужчине скрыться от полиции Фото: FransA/Pexels архивное фото.

Ранее судимый житель Челябинска притворился женщиной ради мести сестре, сообщили URA.RU в прокуратуре региона. 36-летний мужчина сжег новенький автомобиль родственницы, рассчитывая, что «смена пола» поможет ему отвести подозрения от себя.

Отношения между братом и сестрой испортились после того, как мужчину в очередной раз застигли пьяным за рулем принадлежащей ей машины. После того, как родственника осудили по ст. 264.1 УК РФ, женщина забрала автомобиль и продала его. Он обиделся и решил отомстить: купил красную куртку и светлый парик (чтобы сымитировать цвет волос и одежду родственницы), взял пневматический пистолет и отправился на такси на заправку и в аптеку — за бензином и резиновым перчатками.

«Приехав во двор дома сестры, он несколько раз выстрелил из пистолета в стекло пассажирской двери ее Kia Rio, после чего бросил зажженную бутылку в бензином в салон, — рассказали URA.RU в прокуратуре. — Затем вернулся в ожидавшее такси и, по дороге домой, выбросил из окна парика и куртку». Все это мститель-трансвестит проделал в пьяном виде.

В ходе расследования полиция оперативно нашла выброшенные улики, в отношении челябинца возбудили дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). Он полностью признал вину.