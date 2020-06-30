Челябинка зарезала мужа, когда он душил десятимесячную дочь

Суд не стал лишать мать, защищавшую дочь, свободы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница Коркино убила своего мужа, защищая десятимесячную дочь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд признал, что женщина совершила убийство в состоянии аффекта, и не стал отправлять подсудимую в колонию.

«Мать, находясь в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), нанесла потерпевшему ряд ударов ногами, руками, неустановленным предметом и несколько ударов ножом по телу, — рассказали URA.RU в прокуратуре. — Смерть потерпевшего наступила в результате проникающего ранения груди слева».

Трагический инцидент произошел в декабре 2019 года. Мужчина принял наркотики, схватил младенца и стал на глазах у жены сдавливать руками голову, руки и ноги дочки. Малышка кричала и задыхалась, мать умоляла отпустить ребенка. Невменяемый от наркотического опьянения муж не реагировал, затем упал и сильно придавил малышку. В этот момент женщина набросилась на мужа. Показания жены подтвердили медэкспертиза, на теле ребенка были кровоподтеки, а в крови мужа нашли наркотики.

Суд учел мнения прокурора и назначил женщине наказание в 1,5 года ограничения свободы. Согласно такой мере женщина не должна покидать в определенное время суток место жительства, не может посещать массовые мероприятия и ей нельзя выезжать за пределы муниципалитета.