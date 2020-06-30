На фоне ослабления карантина из Тюмени открыли новый авиарейс

С 5 июля из Рощино можно будет улететь в Томск и Иркутск Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Авиакомпания «ИрАэро» открывает новый авиамаршрут: Иркутск — Томск — Тюмень. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино. Перелеты планируется начать уже 5 июля — именно до этой даты в Тюменской области действует режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии COVID-19.

Перелеты будут выполняться один раз в неделю, по воскресеньям. Самолет вылетает из Рощино в 12:00 и прибывает в Иркутск в 20:00. Промежуточная посадка в Томске займет один час. Стоимость перелета Тюмень—Иркутск начинается от 8250 рублей, Тюмень—Томск — от 4650 рублей. «Так как рейс субсидируемый, приобрести льготные билеты сможет любой желающий», — добавил представитель «ИрАэро».

«За свою безопасность пассажиры могут не переживать. Мы выполняем все рекомендации Роспотребнадзора и Росавиации. Каждый самолёт проходит специальную обработку, всех обеспечиваем масками и перчатками», — рассказали в Рощино.

Ранее, агентство писало, что в аэропорт Рощино вновь возвращается к круглосуточному режиму работы.