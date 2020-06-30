29 июня 2020
28 июня 2020

Шестой кандидат заявился на выборы пермского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ВЫБОРЫ 2018. День голосования. Избирательный участок. Пермь, уборщица, выборы 2018, избирательный участок
Выборы губернатора Пермского края состоятся 13 сентября Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Руководитель пермского Машиностроительного завода им. Дзержинского Павел Панков подал документы для участия в выборах губернатора Пермского края. Об этом URA.RU рассказал сам Панков.

«Сегодня подал документы в 10.55», — рассказал URA.RU Панков. Он отметил, что идет на выборы в порядке самовыдвижения.

В пресс-службе краевой избирательной комиссии URA.RU подтвердили эту информацию. «В настоящий момент документы на выдвижение в комиссию представили шесть кандидатов», — сообщили агентству, отметив, что шестым стал Панков.

В списке кандидатов, помимо Панкова, на данный момент есть врио главы Пермского края Дмитрий Махонин (самовыдвиженец), руководитель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин («Справедливая Россия»), руководитель фракции ЛДПР в краевом заксобрании Олег Постников, первый секретарь пермского крайкома КПРФ Ксения Айтакова, а также выдвинутый избирательным объединением «Патриоты России» Евгений Козлов. Выборы губернатора в Пермской крае состоятся 13 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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