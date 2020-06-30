Шестой кандидат заявился на выборы пермского губернатора

Выборы губернатора Пермского края состоятся 13 сентября Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Руководитель пермского Машиностроительного завода им. Дзержинского Павел Панков подал документы для участия в выборах губернатора Пермского края. Об этом URA.RU рассказал сам Панков.

«Сегодня подал документы в 10.55», — рассказал URA.RU Панков. Он отметил, что идет на выборы в порядке самовыдвижения.

В пресс-службе краевой избирательной комиссии URA.RU подтвердили эту информацию. «В настоящий момент документы на выдвижение в комиссию представили шесть кандидатов», — сообщили агентству, отметив, что шестым стал Панков.

В списке кандидатов, помимо Панкова, на данный момент есть врио главы Пермского края Дмитрий Махонин (самовыдвиженец), руководитель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин («Справедливая Россия»), руководитель фракции ЛДПР в краевом заксобрании Олег Постников, первый секретарь пермского крайкома КПРФ Ксения Айтакова, а также выдвинутый избирательным объединением «Патриоты России» Евгений Козлов. Выборы губернатора в Пермской крае состоятся 13 сентября.