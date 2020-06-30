ФОМ: почти 80% опрошенных поддержали поправки в Конституцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Екатеринбург, голосование, поправки в конституцию, общероссийское голосование
Большинство респондентов ответчают, что поддерживают поправки в Конституцию, заявляют в ФОМ Фото: Анна Майорова © URA.RU

За пять дней голосования по поправкам в Конституцию 78% респондентов ФОМ (Фонд общественного мнения) поддержали их. Это следует из результатов экзитполов.

«По данным экзитпола на 29 июня, поправки в Основной закон страны поддержали 78,2%», — сообщает telegram-канал «Раньше всех». Против проголосовало 21,2% граждан. 0,6% опрошенных испортили бюллетень. 26,6% респондентов отказались отвечать на вопрос.

Ранее URA.RU публиковало данные опроса ВЦИОМ о голосовании по поправкам в Конституцию. Согласно результатам, «за» высказались 76%, «против» 23,6% респондентов.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...