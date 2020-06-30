ФОМ: почти 80% опрошенных поддержали поправки в Конституцию

Большинство респондентов ответчают, что поддерживают поправки в Конституцию, заявляют в ФОМ
За пять дней голосования по поправкам в Конституцию 78% респондентов ФОМ (Фонд общественного мнения) поддержали их. Это следует из результатов экзитполов.
«По данным экзитпола на 29 июня, поправки в Основной закон страны поддержали 78,2%», — сообщает telegram-канал «Раньше всех». Против проголосовало 21,2% граждан. 0,6% опрошенных испортили бюллетень. 26,6% респондентов отказались отвечать на вопрос.
Ранее URA.RU публиковало данные опроса ВЦИОМ о голосовании по поправкам в Конституцию. Согласно результатам, «за» высказались 76%, «против» 23,6% респондентов.
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