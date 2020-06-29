За четыре дня 76% респондентов ВЦИОМ высказались «за» поправки в Конститцию РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

За четыре дня голосования 76% респондентов ВЦИОМ поддержали поправки в Конституцию РФ. Это следует из результатов экзитполов, которые появились на официальном сайте центра.

«Поправки в Основной закон страны поддержали 76,0% опрошенных», — говорится в исследовании. «Против» поправок высказались 23,6% из числа опрошенных. 0,4% респондентов заявили, что испортили бюллетени. По состоянию на 21:00 (по мск времени) 28 июня, в опросе приняло участие 163 124 человека. 70,6% респондентов согласились ответить на вопрос, остальные решили отказаться.

Ранее URA.RU публиковал инсайд первых данных экзитполов по всероссийскому голосованию за внесение поправок в Конституцию РФ. Директор ВЦИОМ Валерий Федоров в беседе с агентством подтвердил, что служба проводит экзитполы на голосовании, но при этом не исключил, что их данные вообще не будут опубликованы.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию стартовало 25 июня и будет идти семь дней — до 1 июля. По словам председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, в наблюдении за голосованием по поправкам к Конституции на данный момент принимают участие около 500 тысяч граждан, передает РАПСИ.

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