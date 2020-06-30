Виктор Шептий намекнул, что оргвыводы по итогам плебисцита не заставят себя ждать Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву необходимо «оперативно и качественно завершить работу» по обеспечению явки на голосование по поправкам в Конституцию. По главам территорий, где явка оказалась провалена, могут сделать оргвыводы. Об этом заявил URA.RU секретарь свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий.

Он предложил все же не спешить с оценкой работы руководителей муниципалитетов по мобилизации горожан на плебисцит. «Настрой [проголосовать] у людей есть. Надо только предоставить им возможность. А выводы сделают за нас», — намекнул Виктор Шептий. Он отметил, что для многих екатеринбуржцев, например, оказалась новостью возможность проголосовать досрочно в течение шести дней до официальной даты плебисцита 1 июля — в том числе, не выходя из квартиры, или во дворе своего дома. По словам лидера свердловских единороссов, областное отделение партии власти задействовало все свои ресурсы для донесения до людей этой информации.

Как сообщало URA.RU, ответственность за информирование граждан об организации голосования возложена на муниципалитеты. Таким образом, главный свердловский единоросс фактически признал, что администрации областного центра и второго по величине города Среднего Урала провалили поставленные перед ними задачи.

Виктор Шептий подтвердил, что власти региона и «Единой России» ориентируются на показатель явки, примерно равный тому, что Екатеринбург и Нижний Тагил показали на президентских выборах 2018 года — то есть, не менее 60%. Между тем, в текущей ситуации в Екатеринбурге явка по итогам пяти дней голосования составила 23,7%, в Нижнем Тагиле — 27,3%. Тем не менее, областные организаторы политического процесса не теряют надежды, что финальный день плебисцита — 1 июля — поправит скромные показатели явки.