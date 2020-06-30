В Кремле оценили явку на голосовании по Конституции РФ

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Основным днем проведения голосования по поправкам к Конституции РФ названо 1 июля, но голосовать можно будет в течение недели до этого дня — начиная с 25 июня. По указу президента РФ Владимира Путина первый день июля объявлен выходным. Как ранее заявил глава государства, предложенные поправки в основной закон страны являются шагом к демократизации общества, а также закрепляют социальные гарантии для населения.

Также Песков прокомментировал информацию о том, что «на лавочках голосуют». «Речь идет о голосовании и его эффективности. Это не вопрос антуража. Мы, в целом, в необычное время живем. В необычное для всего мира, а не только для России», — сказал Песков. Он подчеркнул, что в Кремле не видят угроз доверия к голосованию.

«Пока еще не время делать выводы по явке», — ответил Песков на вопрос журналиста URA.RU. Низкая явка на голосовании, как показатель слабости авторитета главы региона или города расцениваться не будет, подчеркнул представитель Кремля.

Перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию РФ преждевременно говорить о явке. Об этом во время конференц-колла заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Говорить о явке пока еще рано, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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