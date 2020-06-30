Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют

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Сергей Глазьев был советником президента Владимира Путина с 2012 по 2019 год. Ныне экономист, являющийся давним критиком экономического курса правительства и Центробанка, занимает пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. После выхода страны из карантина вместе с бизнесменом Константином Малофеевым экономист создал альтернативный план восстановления российской экономики. URA.RU подробно сравнивало документ с первой версией правительственного плана.

Одним из методов ограничения операций с рублем спикер назвал налог на объемы валютных спекуляций. «Остановка манипулирования валютным рынком позволит добиться стабилизации курса рубля», — подчеркнул Глазьев.

«Порядка 80% всех операций на валютном рынке совершаются спекулянтами. Не растут промышленный оборот, инвестиции, валовый продукт, но резко колеблется объем биржевых торгов. Это свидетельствует о том, что спекулянты манипулируют нашим рынком, — заявил Глазьев. — Каждая девальвация рубля — это потоки вывоза денег из страны, которые по большей части улетучиваются навсегда. Это делает невозможным планирование инвестиций».

Во время Московского экономического форума экономист заявил, что в результате кризиса-2020 Россия лидирует среди других стран по масштабам девальвации национальной валюты. Главными причинами этого Глазьев назвал ставку ЦБ на плавающий курс рубля и «засилье спекулянтов» на российском валютном рынке.

Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции. По мнению академика, это стабилизирует курс рубля и позволит избежать волны инфляции.

Сергей Глазьев заявил о вреде валютных спекулянтов для российской экономике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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