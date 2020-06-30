Путин выступает с речью перед итоговым голосованием по поправкам. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

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Онлайн-совещание Президента РФ Владимира Путина с главами субъектов Российской Федерации. Москва, лидеры россии, путин на экране
Выступление президента запланировано на 14.00 по московскому времени Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент России Владимир Путин выступает с очередным обращением к россиянам накануне всеобщего голосования по Конституции. О том, что Путин готовит новое выступление, ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Темы нового обращения представитель Кремля раскрывать не стал.

Предполагается, что перед последним днем голосования президент попытается разъяснить суть поправок в Основной закон и дать им свое толкование. Об этом ранее сообщали несколько источников издания РБК в администрации президента.

Последний раз глава государства обращался к народу 23 июня. Тогда он заявил, что россияне достойно ответили на угрозу коронавируса, а также озвучил новые меры поддержки экономики и населения. Так, президент повысил подоходный налог с 13% до 15% для россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год, передает «Национальная служба новостей». Также Путин объявил, что в июле семьи с детьми до 16 лет получат еще по 10 тысяч рублей и расширил программу льготной ипотеки, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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