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Последний раз глава государства обращался к народу 23 июня. Тогда он заявил, что россияне достойно ответили на угрозу коронавируса, а также озвучил новые меры поддержки экономики и населения. Так, президент повысил подоходный налог с 13% до 15% для россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год, передает « Национальная служба новостей» . Также Путин объявил, что в июле семьи с детьми до 16 лет получат еще по 10 тысяч рублей и расширил программу льготной ипотеки, напоминает RT.

Предполагается, что перед последним днем голосования президент попытается разъяснить суть поправок в Основной закон и дать им свое толкование. Об этом ранее сообщали несколько источников издания РБК в администрации президента.

Президент России Владимир Путин выступает с очередным обращением к россиянам накануне всеобщего голосования по Конституции. О том, что Путин готовит новое выступление, ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Темы нового обращения представитель Кремля раскрывать не стал.

Выступление президента запланировано на 14.00 по московскому времени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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