Политтехнолог челябинского губернатора заразился коронавирусом

Политтехнолог из Екатеринбурга Алексей Швайгерт, работающий на выборах в Заксобрание Челябинской области, заразился коронавирусом. Об этом сообщили URA.RU источники в правительстве региона.
«Заразился он, скорее всего, контактируя с сотрудниками Центра общественных связей, где был выявлен очаг COVID. Болезнь протекает не очень тяжело, Алексей даже продолжает работать и удаленно общаться с участниками кампании», — рассказал собеседник агентства. Сам политтехнолог не ответил на звонок корреспондента URA.RU.
В Челябинске Швайгерт курирует кампанию «Единой России», избирательный список которой возглавляет действующий глава региона Алексей Текслер. Ранее политтехнолог уже работал в регионе на президентских выборах 2018 года и выборах губернатора в 2019-м, когда Текслер набрал почти 70% голосов.
Выборы в Законодательное собрание Челябинской области состоятся 13 сентября. Жители региона изберут 60 депутатов. Из них половину по партийным спискам.
Обновлено 16:30
Повторный тест на коронавирус оказался отрицательным. об этом сообщил сам Швайгерт, разместив скрин заключения лаборатории на своей странице в Facebook.
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