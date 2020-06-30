Политтехнолог челябинского губернатора заразился коронавирусом

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Повторный тест на коронавирус оказался отрицательным. об этом сообщил сам Швайгерт, разместив скрин заключения лаборатории на своей странице в Facebook.

Выборы в Законодательное собрание Челябинской области состоятся 13 сентября. Жители региона изберут 60 депутатов. Из них половину по партийным спискам.

В Челябинске Швайгерт курирует кампанию «Единой России», избирательный список которой возглавляет действующий глава региона Алексей Текслер . Ранее политтехнолог уже работал в регионе на президентских выборах 2018 года и выборах губернатора в 2019-м, когда Текслер набрал почти 70% голосов.

«Заразился он, скорее всего, контактируя с сотрудниками Центра общественных связей, где был выявлен очаг COVID . Болезнь протекает не очень тяжело, Алексей даже продолжает работать и удаленно общаться с участниками кампании», — рассказал собеседник агентства. Сам политтехнолог не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Политтехнолог из Екатеринбурга Алексей Швайгерт, работающий на выборах в Заксобрание Челябинской области, заразился коронавирусом. Об этом сообщили URA.RU источники в правительстве региона.

Болезнь не смогла «выключить» Алексея Швайгерта из участия в выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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