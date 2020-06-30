Политтехнолог челябинского губернатора заразился коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клуб политконсультантов, посвященный новым выборным технологиям. Челябинск, швайгерт алексей
Болезнь не смогла «выключить» Алексея Швайгерта из участия в выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Политтехнолог из Екатеринбурга Алексей Швайгерт, работающий на выборах в Заксобрание Челябинской области, заразился коронавирусом. Об этом сообщили URA.RU источники в правительстве региона.

«Заразился он, скорее всего, контактируя с сотрудниками Центра общественных связей, где был выявлен очаг COVID. Болезнь протекает не очень тяжело, Алексей даже продолжает работать и удаленно общаться с участниками кампании», — рассказал собеседник агентства. Сам политтехнолог не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

В Челябинске Швайгерт курирует кампанию «Единой России», избирательный список которой возглавляет действующий глава региона Алексей Текслер. Ранее политтехнолог уже работал в регионе на президентских выборах 2018 года и выборах губернатора в 2019-м, когда Текслер набрал почти 70% голосов.

Выборы в Законодательное собрание Челябинской области состоятся 13 сентября. Жители региона изберут 60 депутатов. Из них половину по партийным спискам.

Обновлено 16:30

Повторный тест на коронавирус оказался отрицательным. об этом сообщил сам Швайгерт, разместив скрин заключения лаборатории на своей странице в Facebook.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Политика Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...