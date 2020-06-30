Главный спойлер оппозиции ЯНАО отказался от выборов в парламент

Партии Захара Прилепина не хватило времени на подготовку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Партия писателя Захара Прилепина «За правду» отказалась выдвигать кандидатов на выборы в заксобрание ЯНАО, которые пройдут этой осенью. Об этом URA.RU сообщил секретарь ЦК партии Николай Новичков. Объединение не успело открыть отделение на Ямале, как и предсказывали источники агентства.

«В связи с тем, что у нас пока нет отделения в Ямало-Ненецком автономном округе, партия приняла решение не участвовать в выборах в законодательном собрании ЯНАО. Переносим начало нашей политической активности в этом важном регионе на следующий год», — пояснил Новичков.

Источники URA.RU в политических кругах ожидали, что сторонники Прилепина не успеют подготовиться к выборам в окружной парламент. Учитывая специфику выборов на Ямале, где избирательные компании проходят гораздо медленнее, чем в федеральном центре, последователи партии имели слишком мало времени на подготовку к выборам. О планах открыть отделение «За правду» в ЯНАО говорилось еще в начале года, однако к маю, когда уже во всю бушевала пандемия коронавируса, представители партии даже не появились в регионе.

Выборы в законодательное собрание ЯНАО пройдут 13 сентября. Первым своих кандидатов представило местное отделение «Единой России». Затем стали известны претенденты от КПРФ, среди которых оказались неожиданные фигуры. Реготделения «Справедливой России» и ЛДПР, по информации URA.RU, также уже провели конференции перед выборами, однако имена кандидатов по неизвестной причине до сих пор не раскрывают.

Партия «За правду» была создана в Москве 1 февраля на основе одноименного движения. Там же Прилепина избрали председателем партии, его соратниками стали актер Иван Охлобыстин, сенатор Александр Бабаков и другие знаменитости. В беседе с URA.RU Прилепин, говоря об открытии реготделений, заявлял, что у его партии «во всех регионах России есть люди, готовые работать».