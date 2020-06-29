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Ранее сообщалось, что первыми с кандидатами в на осенние выборы определились единороссы . Выборы в окружное законодательное собрание пройдут 13 сентября.

По имеющейся информации, аналогичную конференцию в выходные провели реготделения «Справедливой России» и ЛДПР. Тем не менее, в отличие от КПРФ полных списков кандидатов реготделения пока не опубликовали.

Первый секретарь новоуренгойского горкома Александр Шмаль идет от газовой столицы округ №5, по округу №6 идет Алибек Джабуев. В Лабытнанги по одномандатному округу от КПРФ пойдет Александр Ламдо, в Тазовском — Марина Хоротэтто.

Окружное партийное руководство также идет на выборы: первый секретарь реготделения Елена Кукушкина будет выдвигаться от ноябрьского одномандатного округа. Первый секретарь салехардского горкома Людмила Журавлева пойдет на выборы от ямальской столицы.

«По единому избирательному округу сформированы девять региональных групп, выдвинуты 34 кандидата, — сообщает пресс-служба окружного отделения КПРФ. — По одномандатным избирательным округам выдвинуты семь кандидатов». По данным реготделения, Губкинскую региональную группу №10 возглавил депутат Тюменской облдумы Иван Левченко, а Ноябрьскую №8 — беспартийный коммунист Александр Бондарчук .

На состоявшейся в минувшие выходные окружной партийной конференции КПРФ коммунисты ЯНАО сформировали территориальные списки и выдвинули кандидатов на выборы в законодательное собрание. Согласно опубликованной реготделением информации, в числе кандидатов — политики из соседних регионов и скандально известные персоны.

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