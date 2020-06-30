Скандальный олигарх из ЯНАО остался без поддержки партии

В ямальском отделении партии «Родина» ничего не знают о выдвижении в Заксобрание Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Глава корпорации «Роснефтегаз» (Новый Уренгой) Олег Ситников не будет выдвигаться в законодательное собрание от партии «Родина». Об этом URA.RU сообщили осведомленные источники политических кругах ЯНАО.

«Руководством „Родины“ принято решение, что выдвижения кандидатов не будет, — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. — Это означает, что планы Ситникова идти в регпарламент под флагом партии провалились». Вопрос о том, будет ли баллотироваться бизнесмен вообще, остается открытым.

При этом в ямальском реготделении «Родины» получить комментарий не удалось. По словам председателя окружной ячейки Алексея Рудковского, никакой информации о предстоящем участии в выборах у него нет, из Москвы на этот счет указаний не поступало.

В центральном аппарате партии получить информацию о возможном участии также не удалось. В корпорации «Роснефтегаз», руководителем которой является Олег Ситников, также не смогли прокомментировать планы бизнесмена.

Ранее из достоверных источников стало известно, что основатель и владелец корпорации «Роснефтегаз» намерен баллотироваться на осенних выборах в законодательное собрание. По имеющейся информации, Ситников даже начал формировать предвыборный штаб.

Бизнесмен прославился серией скандалов и уголовного расследования. Ему приписывают информационную войну против бывшего губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина и экс-прокурора Александра Герасименко.