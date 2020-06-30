Мэрия Кургана заставила семью инвалида полгода ходить по судам

Судебный процесс над Ириной Стылбиной начался зимой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана полгода пыталась выселить из единственного жилья Ирину Стылбину, которая ухаживает за мамой, больной шизофренией. Однако на последние заседания представители мэрии не пришли. Об этом URA.RU рассказала сама Стылбина.

«В судебные заседания, назначенные на 05.06.2020 и 29.06.2020, представитель истца [мэрии] не явился», — указано в определении суда. По этой причине исковое заявление оставили без рассмотрения, из-за чего вопрос о выселении был снят. Копия документа находится в распоряжении редакции.

«Представители администрации ничего не смогли доказать. Видимо поэтому они перестали ходить на заседания», — объяснил URA.RU адвокат Стылбиной Иван Камшилов. По его словам, прокуратура поддержала решение суда. В пресс-службу администрации был направлен редакционный запрос.

В комнате, где прописана мать Стылбиной, по словам Ирины, невозможно жить. По этой причине мать переехала к ней в комнату общежития. Несколько лет назад суд обязал местные власти выплатить Стылбиным деньги на приобретение жилья, но они их пока не получили.

О том, что Стылбину хотят выселить из комнаты общежития, она узнала в начале года во время одного из визитов в департамент жилищной политики. При этом иск, подписанный главой Кургана Андреем Потаповым, зарегистрировали 9 декабря 2019 года.