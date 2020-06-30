Тюменский экс-депутат призвал бывших бандитов отказаться от BMW

Тюменский экс-депутат Игорь Ракша недоволен тем, что автоконцерн BMW поддержал движение ЛГБТ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Экс-депутат тюменской городской думы Игорь Ракша призвал бывших бандитов отказаться от машин марки BMW из-за поддержки автоконцерном движения ЛГБТ. Об этом он заявил в своем Instagram. В своей публикации он пояснил, что ему не понравился логотип компании, украшенный радужным ареалом (главный символ ЛГБТ-сообщества).

«Было время, когда не было более „пацанской“ машины, чем „беха“. Это были разбойничьи драккары девяностых, боевые ладьи новых русских ушкуйников. „Беха“-стрелка-терки-братки-чьих будешь-за базар отвечай. И так далее. Устойчивый логический ряд. А теперь вот BMW красит лого в радужные цвета ЛГБТ. Думаю, что те, кто прожили и выжили в 90-е (пусть даже их система координат слегка своеобразна) про BMW призадумаются», — пояснил экс-депутат в своем микроблоге.

Аналогичную публикацию он посвятил немецкому автоконцерну Mercedes Benz, который также, в поддержку движения ЛГБТ, добавил к своему логотипу радужные цвета.

Ранее агентство писало о том, что тюменский экс-депутат Ракша, имеющий ювелирный бизнес в Тюмени, перед началом пандемии коронавируса выставил на продажу золотые серьги в виде туалетной бумаге. Незадолго до этого он выступил против домашнего насилия, надев боксерские перчатки.