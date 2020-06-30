Низкие показатели явки угрожают карьере мэра Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

На шестой день голосования за поправки в Конституцию России Екатеринбург занял последнее место по явке среди городов-миллионников. Такая информация прозвучала на совещании по организации плебисцита, которое провел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На шестой день к урнам для голосования в областном центре пришло 27,4% избирателей. По представленным данным, в Челябинске, Перми, Казани и других сопоставимых по численности городах явка выше. К примеру, явка в Челябинске уже на вечер 29 июня явка составила 36,5%, в — Перми 35%.

Как писало URA.RU, самые низкие показатели в Екатеринбурге по Чкаловской и Орджоникидзевской ТИК. Инсайдеры не исключают, что территории стали полем для интриг людей из окружения мэра Александра Высокинского против глав районов Романа Кравченко и Вячеслава Мишарина. Первого относят к команде спикера гордумы Игоря Володина, второго — к остаткам команды бывшего главы администрации губернатора Владимира Тунгусова.

Однако низкая явка может сыграть злую шутку уже с самим мэром — если контрольные показатели голосования провалятся, Кремль может потребовать наказания виновных. Александр Высокинский уже потребовал со своих подчиненных объяснений за плохую мобилизацию избирателей.