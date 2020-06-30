Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не будет

Новой вспышки коронавирусной инфекции не будет ни в России, ни в мире. Такой прогноз сделал депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко.
«Ген не может резко мутировать. У него было уже достаточно времени, чтобы проявить себя», — приводит слова бывшего главного санитарного врача агентство Nation News. Онищенко напомнил, что первые пациенты с COVID-19 были зафиксированы в Китае в декабре 2019 года. Этого времени хватило, чтобы спрогнозировать дальнейшее поведение коронавируса и прийти к выводу, что резкого изменения гена не будет, резюмирует депутат.
Ранее Онищенко говорил о том, что пока рано прогнозировать вторую волну COVID-19. Журналисту URA.RU он рассказал, что для этого нужно посмотреть, как инфекция ведет себя в Южном полушарии во время межсезонье.
На прошлой неделе доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU рассказал, что по миру и даже в пределах одной страны распространяются разные мутации коронавируса. Это является одной из причин летальных исходов от инфекции.
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