Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не будет

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VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, третий день. Москва, онищенко геннадий
Врач считает, что у гена COVID-19 было достаточно времени, чтобы мутировать Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новой вспышки коронавирусной инфекции не будет ни в России, ни в мире. Такой прогноз сделал депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко.

«Ген не может резко мутировать. У него было уже достаточно времени, чтобы проявить себя», — приводит слова бывшего главного санитарного врача агентство Nation News. Онищенко напомнил, что первые пациенты с COVID-19 были зафиксированы в Китае в декабре 2019 года. Этого времени хватило, чтобы спрогнозировать дальнейшее поведение коронавируса и прийти к выводу, что резкого изменения гена не будет, резюмирует депутат.

Ранее Онищенко говорил о том, что пока рано прогнозировать вторую волну COVID-19. Журналисту URA.RU он рассказал, что для этого нужно посмотреть, как инфекция ведет себя в Южном полушарии во время межсезонье.

На прошлой неделе доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU рассказал, что по миру и даже в пределах одной страны распространяются разные мутации коронавируса. Это является одной из причин летальных исходов от инфекции.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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