В регионе режим самоизоляции продлится до 14 июля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Дмитрий Махонин снял часть ограничений в Пермском крае. С 1 июля в регионе открывается часть кафе и магазинов, передает местный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Завтра мы сможет открыть летние кафе, торговые залы площадью до 800 кв. м, открыть библиотеки, молочные кухни и выставочные пространства», — сообщил Махонин. Губернатор добавил, что ослабить карантин удалось благодаря невысокому коэффициенту распространения COVID-19, большому количеству тестирований на коронавирус и достаточному числу свободных коек в больницах.

Махонин напомнил, что в Пермском крае продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция. Если пермяки будут соблюдать эпидемиологические меры, регион в скором времени может выйти на следующий этап снятия ограничений, резюмировал губернатор. При этом режим самоизоляции продлен до 14 июля.

По последним данным в Пермском крае число больных коронавирусом выросло на 54 человека (всего 3691 человек). 142 человека за сутки выздоровели.